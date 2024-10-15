شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تكشف عن أحدث أغانيها بعنوان أسيبلك روحى وتطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة كارمن سليمان عن أحدث أغانيها بعنوان "أسيبلك روحى"، والمقرر طرحها على جميع منصات الاستماع خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة أغانيها للفترة المقبلة، ودعم المنتج مصطفى جادو زوجته كارمن سليمان على موقع تبادل الصور إسنتجرام قائلا: "تكملة لمشروع كنا فى مكان الشتوية كارمن هتطلق أغنية جديدة بعنوان أسيبلك روحى".



كارمن سليمان

وفى سياق آخر كانت قد أحيت كارمن سليمان حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.

وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.