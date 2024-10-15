شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعتذر عن فيلم إن غاب القط وأسماء جلال بدلاً منها والان مع تفاصيل الخبر

اعتذرت النجمة هنا الزاهد عن بطولة فيلم "إن غاب القط" مع النجم آسر ياسين وإخراج سارة نوح، والذى انطلق تصويره أمس الاثنين، وذلك بسبب انشغالها بتصوير أعمال أخرى خلال الوقت الحالى، وكان من الصعب التنسيق بين مواعيد التصوير، ليتعاقد صناع الفيلم مع الفنانة أسماء جلال لتقديم دور البطولة أمام آسر ياسين، وبدأت بالفعل تصويره أول مشاهدها.

وبدأت هنا الزاهد هذا الأسبوع تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، وعادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسنى فى السينما، بعد فيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى عام 2022 وكان من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه، فيما كانت لهنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسنى فى بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.

فى سياق آخر، تترقب هنا الزاهد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل بعد عام من انتهاء تصويره، حيث تم طرح البرومو الأول للعمل الذي يشارك في بطولته: محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

أما أسماء جلال فتواصل تصوير مشاهدها فى فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة" إخراج هادى الباجورى وبمشاركة منة شلبى، كريم فهمى، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، كما تستمر فى تصوير فيلم "شمس الزناتى" مع محمد إمام وإخراج عمرو سلامة، وكذلك بدأت أسماء تصوير مسلسل جديد يجمعها بالفنان طه دسوقى للعرض على المنصات، إضافة إلى تعاقدها على أكثر من عمل جديد مقرر تصويرهم خلال الفترة المقبلة.