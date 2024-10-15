شكرا لقرائتكم خبر عن ميران عبد الوارث تحيى ذكرى وفاة والدها: من 6 سنين فقدت نصى التانى والأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، الذكرى الـ6 لرحيل والدها أحمد عبد الوارث، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر عام 2018، حيث كتبت: "زى الليلة دى من 6 سنين، مكنش جايلى نوم برضه، عشان مكنتش عارفة هاصحى أشوفه تانى ولا هتبقى كانت آخر مرة خلاص".

وتابعت من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "كان مجرد إحساس، من قوته افتكرته تهيئات، أو مخاوف، سبحان الله بقالى 6 شهور أو أكتر، مناعتي زى الفل، ضِعفت امبارح، وعييت، كأن مهما بتمر السنين، الجسم مسجل أنه فى اليوم ده هيتعب، فكل سنة، فى نفس اليوم ده، بعيشها من أول وجديد".

وأضافت: "زي الليلة من 6 سنين، فقدت عمود من عواميد تعريفى لنفسي، نصي التانى والأهم، فهمت يعنى إيه تعب ويعنى وجع ويعنى إيه هم، بس فى نفس الوقت زي الليلة دى من 6 سنين، هو راح وجيت أنا، كسر كبير، بس زي ما بيقولوا دخل نور أكبر، لأن مهما كان الوجع، فاللهُ أكبر، أكبر من كل شىء، وهو صاحب كل شىء، وطالما ده اللى قدره، يبقى أنا تمام".

وذكرت: "وفعلاً زى الليلة دى من 6 سنين، حصل أكتر حاجة كنت بخاف منها، وبسببها، تحررت، وعقلى هدى وقلبى ارتاح، عشان اللى كنت طول عمرى ماسكة فيه راح، ففهمت، إنه مش عايزنى أمسك فى حد غيره سبحانه".

كما أعربت ميران عن اشتياقها الشديد لوالدها، قائلة: "مات الوالد واتولد طفل جديد زي الليلة دى من 6 سنين، فقدت ابويا وعرفت انا مين، ومن عرفَ نفسه، عرف ربه، اللهم لك الحمد على نعمة الوعي، رحم الله كل احبابنا المسلمين، ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة".

وبدأ أحمد عبد الوارث في الوسط الفني، بالعمل في التليفزيون من خلال مشاركته في مسلسل هروب وكان من إخراج نيازي مصطفى، وبعدها شارك في عدة أعمال، ومنها زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون.

وتزوج أحمد عبد الوارث من الفنانة الكوميدية الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها طفلين، وانفصل عنها بعد فترة ولكن بالرغم من ذلك ظلت تجمعهما علاقة طيبة بعد الطلاق، وبعد وفاتها حزن على رحيلها، وبعد انفصاله عن زوجته الراحلة سعاد نصر، قام أحمد عبد الوارث بالزواج من سيدة سورية وأنجب منها ابنتيه ميران وآلاء.

بدأ مشواره التمثيلى فى بداية السبعينيات، بالعديد من الأفلام منها الكرنك وعودة الابن الضال، لكن بدايته الدرامية كانت فى مسلسل هروب مع زميله نور الشريف ملامح وجهه الطيبة ساعدته على تقديم أدوار الشخصيات الطيبة، كصديق أو أب أو واحد من أصحاب المهن البسيطة.

شارك فى مسلسلات ناجحة منها ليالى الحلمية، ومن الذى لا يحب فاطمة، طيور الشمس، فى أيد أمينة، قصة الأمس، وكان آخر مسلسلاته " أرض جو" عام 2017، أما فى السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتى 2"، مع الفنان تامر عبد المنعم.