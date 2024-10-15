شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تصور "رقم سرى" و"جودر 2" و"الهنا اللى أنا فيه" وتنتظر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها رقم سرى، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، حيث قطع فريق العمل شوطًا كبيرًا في تصوير العمل، ويتبقى ما يقرب ما يقرب من 40% من مشاهد المسلسل.

وفى سياق آخر، استأنفت ياسمين رئيس تصوير مسلسل جودر 2، مع النجم ياسر جلال، حيث دخلت الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى، ويتبقى لها ما يقرب من 10 أيام من العمل، وهو من إخراج إسلام خيرى.

ومن المقرر أن تشارك ياسمين رئيس في موسم رمضان المقبل، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل مكون من 15 حلقة، وأعلنت ياسمين رئيس إنها بصدد التحضير لمسلسلها الجديد، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة على كل التفاصيل قبل انطلاق التصوير.

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، مع النجم كريم محمود عبد العزيز.

"الهنا اللي أنا فيه" يجمع ياسمين رئيس بالفنانين كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، ويشارك في بطولته مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرين، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردى وأحمد بدوى وجابى خورى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

