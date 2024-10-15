شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32، يوم 20 أكتوبر الشهر الجارى، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وطرحت تذاكر حفل عمر خيرت عبر موقع تذكرتى وكانت متاحة لسبع فئات للجميع.



عمر خيرت

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت أشهر مقطوعاته التى تعد من العلامات البارزة فى الموسيقى، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادى (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).