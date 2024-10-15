شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تتألق بأغانى أم كلثوم ووردة فى حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ليلة طربية قدمتها المطربة نسمة محجوب خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا من أغانيها منها "هتقولى إيه وكل شمس ليها ظل ومستغربة والوقت يعدى"، كما غنت باللغة الإنجليزية، وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية ألف ليلة وليلة وللراحلة وردة أغنية بتونس بيك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت نسمة محجوب أغنية عابر سبيل، وقالت أنا حابة أغني الأغنية دي النهارده، لأن في عز اللي بتمر به الشعوب العربية، كل واحد قادر يعبر بطريقته الخاصة، وأنا بعبر بالأغنية دي.

وحرصت المطربة نسمة محجوب خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية على تقديم ميدلي لأغاني فيروز منها سهرالليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وبدأت حفلها بأغنية يا محروسة.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد .

جانب من حفل نسمة محجوب مهرجان الموسيقى العربية



حفل نسمة محجوب



مهرجان الموسيقى العربية



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نسمة محجوب تطرب الجمهور