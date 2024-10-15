شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد فى صورة مع العوضى من تحضيرات مسلسل فهد البطل.. رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد مجاهد صورة له مع الفنان أحمد العوضى من كواليس التحضيرات لمسلسل فهد البطل الذى يشارك فيه ضمن مسلسلات دراما رمضان المقبل 2025، والذى يعد من بين أهم المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المقبل.

وذلك بعدما حقق أحمد العوضى نجاحاً كبيراً بمسلسل "حق عرب" موسم دراما رمضان الماضى، وبالتالي يعول على المسلسل المقبل ليحقق به نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه في رمضان المقبل.



الفنان احمد مجاهد على فيس بوك

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضي"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.