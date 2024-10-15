شكرا لقرائتكم خبر عن صعيدى يدعى بحر من قنا.. محمد نجاتى يكشف تفاصيل دوره فى حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد نجاتي عن سعادته لانضمامه إلى فريق عمل مسلسل حكيم باشا، والتعاون مع الفنان مصطفى شعبان للمرة الثالثة بعد مسلسلى "مزاج الخير" و"بابا المجال" مشيرًا فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أنه في غاية السعادة لعودة التعاون مع النجم مصطفى شعبان مجددًا، لافتًا أنه يجسد شخصية ابنه عمه ويدعى بحر، وهو شاب صعيدى من قنا شريرًا أحيانًا، ويحدث بينه وبين مصطفى صراعات.

وتابع نجاتى أنه للمرة الرابعة يجسد دور الصعيدى بعد فيلم "عرق البلح" ومسلسلى "الأب الروحى" و"مملكة الجبل"، لافتًا إلى أنه بدأ تصوير أولى مشاهدها أمس أمام النجم مصطفى شعبان بعزبة الجبرية بالهرم واختتم تصريحه أنه يتمني أن تنال الشخصية التى سيقدمها إعجاب الجمهور ويحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى