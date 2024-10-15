شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان: مصر غيرت فيا كتير والشعب المصرى بيحب الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية لينا شماميان عن حبها لـ مصر التى تعتبرها بلدها الثانى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: "هطرح ألبوم اسمه "نيل" بيتكلم بشكل أساسى عن مصر، أغانى كتبتها من أول ما جيت، وباين فيها قد إيه روحى اتغيرت من لما جيت على مصر".

وتابعت شماميان: "الشعب المصرى مختلف عن أى شعب تانى، شعب بيحب الحياة، وبيحب أهله وصحابه وناسه، وبيدى للفرح حقه، يعنى ممكن يوم خميس في عز الزحمة وحد يجى من التجمع لـ أكتوبر علشان بس يشوف صحابه ويخرج معاهم، الحياة سريعة وأبدًا مش مملة".

وذلك بعدما أكدت النجمة السورية لينا شماميان عن فخرها بـ مشاركتها بـ حفلين في خلال مهرجان الموسيقى العربية، حيث شاركت في حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 11 أكتوبر الجارى،حيث شاركت في حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 11 أكتوبر الجارى، وحفلها الثانى يوم 13 أكتوبر الجارى الذى غنت فيه مجموعة مختلفة من أغنياتها بـ قيادة المايسترو جورج قلته على مسرح الجمهورية.

وصرحت شاماميان في تصريحات خاصة لليوم السابعة قائلة:" شعرت بالفخر للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية خاصة وأن الافتتاح كان لـ روح موسيقار الشعب سيد درويش وهو الأقرب لـ قلبى من الملحنين العرب، فـ الحانه خالدة إلى الان، ويجدها المستمع متطورة ومواكبة لـ عصرنا الحالي حتى بعد رحيله بـ سنوات عديدة".