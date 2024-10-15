شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يقدم أغنيتى بنت الناس وضلك أبكى فى حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم المطرب عزيز مرقة خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة عددا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره بالرقص، منها بنت الناس وياباي وضلك أبكي ومين قالك وسمعتك وبحبك للسما.

وأعرب المطرب عزيز مرقة عن سعادته وفخره بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية، حيث إنه علم بموعد الحفل من يومين.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



النجم عزيز مرقة خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية



حفل عزيز مرقة من مهرجان الموسيقى العربية



حفل عزيز مرقة



حفل مهرجان الموسيقى العربية



عزيز مرقة من مهرجان الموسيقى العربية