شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على والدة نور النبوى في مسلسل 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة سلوى محمد على، في مسلسل 6 شهور شخصية هالة، والدة مراد الفنان "نور النبوى" كما روجت منصة watch it لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل 6 شهور، تمهيدًا لعرض حلقاته يوم 23 أكتوبر، وكتبت المنصة عبر حسابها على إنستجرام: " هالة، والدة مراد يا ترى هيكون إيه دورها في حياته".



سلوى محمد على

يعرض مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوى، والذى يقدم من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدرما يوم 23 أكتوبر الجارى، حصريا على منصة watch it ، ويجسد خلال أحداثه دور موظف فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

مسلسل 6 شهور بطولة نور إيهاب، نور إيهاب، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.