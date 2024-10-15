شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يحضر لفيلم جديد بعنوان "من أيام الجيزة" مع المخرج مرقس عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حاليًا النجم إياد نصار لفيلمه الجديد "من أيام الجيزة" من إخراج مرقس عادل، حيث يعقد جلسات عمل مع المخرج وفريق الإنتاج للاستقرار على كل التفاصيل قبل بدء التصوير الفترة المقبلة، حيث تجرى الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع المثلين بعدما رشح المخرج بعض الأسماء.

وانضم للفيلم كل من آية سماحة ومحمد لطفى وحاتم صلاح، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إياد نصار مشغول بعمل آخر في رمضان المقبل، وهو ما يجعل التحضيرات تجرى على قدم وساق من أجل سرعة تصوير الفيلم.

وفى سياق آخر ينشغل إياد نصار حاليًا بتصوير فيلم الأرض السودا مع النجم كريم عبد العزيز، بقيادة المخرج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولة العمل ياسمين صبرى، عصام السقا، أحمد غزى، مريم الجندى، وأخرون.

ويشارك إياد نصار في بطولة مسلسل ظلم المصطبة مع النجوم ريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب،المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، وإنتاج المتحدة للإنتاج السينمائى والفنى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق الممثلين وإعلان بدء التصوير خلال الشهر المقبل، والمسلسل من إخراج هانى خليفة.