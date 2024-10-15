شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يتحدث لـ"الخليج 365" عن مشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حمادة هلال، عن سعادته بمشاركته مؤخراً ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت عنوان «نصر أكتوبر 1972.. حكاية شعب».

وأكد حمادة هلال خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” أن الغناء في تلك المناسبة يعكس له إحساسا بفخر كبير لأهمية الحدث، وأن اختياره للغناء بهذا اليوم أمر مميز ولا ينسى بكل تأكيد، وقال: "ستظل احتفالات السادس من شهر أكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث فهي أعظم انتصاراتنا التى نتغني بها وتعد مثالاً على قوة الشعب المصري وقواته المسلحة".

وأضاف حمادة هلال: "التحضيرات للأغاني التى قدمتها أخذ منا مجهودا، وتوفيق ربنا كان السبب الأول في رد الفعل واستقبالها من قبل الحضور، وسعدت بأنها نالت استحسان كل من سمعها بعد انتشارها على السوشيال ميديا".

هذا وحرص الرئيس السيسي على حضور الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقدم الشكر لبعض أبطال حرب أكتوبر 1973 قائلا: "بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، شكرا باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى أنتم قدمتم فيها النصر لمصر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40: "ربنا يديكم الصحة ويكافئكم، إحنا مهما قلنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا".