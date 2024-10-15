شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تتغنى بأغانيها.. رد فعل شيرين عبد الوهاب على احتفاء زملائها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على عدم تفويت الرد على محبيها وزملائها من الوسط الفني ممن بعثوا لها برسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت فيديو يجمع نجوما كثيرين من مختلف أنحاء الوطن العربي، مثل: وائل جسار، خالد سليم، محمد نور، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود الليثي، وغيرهم من أهم الأسماء ممن تمنوا لها عيد ميلاد سعيدا.



شيرين فى تعليقها على الفيديو

شيرين عبد الوهاب بدورها علقت على الفيديو وكتبت من خلال حسابها على موقع إكس «أحلي عيد ميلاد ليا بجد شكرا، لكل النجوم اللى فرحوني بتهنئة بعيد ميلادى شكرا ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يا رب».

هذا وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا يوم 13 ديسمبر الشهر المقبل فى دبى، ومن المقرر أن تقدم شيرين لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

واستعادت النجمة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني وتعود لجمهورها مرة أخرى وطرحت عددا من أغانى ألبومها الجديد، وهم: "قالك نسيني وهي الأغنية السادسة من ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، بعدما طرحت على مدار الأسابيع الماضية 5 أغاني: هي "عسل حياتي وما زال عالبال وبتمنى أنساك واللى يقابل حبيبي وهنحتفل" وحققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات والاستماع.