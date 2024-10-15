شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها فى حكيم باشا مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان لـ"الخليج 365" إنها تستعد لتصوير شخصيتها في مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية محورية في بطولة المسلسل، لافتة إلى أنها سعيدة للتعاون مع مصطفى شعبان، وأتمنى من الله أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور.

وبدأ النجم مصطفى شعبان، أمس الأحد تصوير مسلسله حكيم باشا، من إنتاج سينرجى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وجمعت المشاهد الأولى في الديكور الأساسى للعمل كلا من مصطفى شعبان ومنذر رياحنة وعدد آخر من الممثلين.

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.