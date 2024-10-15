شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية يا محروسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المطربة نسمة محجوب حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية يامحروسة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



الدورة الـ32



سمية وجدى



وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



جانب من حفل نسمة محجوب مهرجان الموسيقى العربية



حفل نسمة محجوب



مهرجان الموسيقى العربية



نسمة محجوب حفلات مهرجان الموسيقى العربيه



نسمة محجوب تطرب الجمهور