شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستنتقم إيمان العاصى من زوجها محمد القس فى مسلسل برغم القانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون، وكيف ستنتقم ليلى "إيمان العاصى" من زوجها أكرم "محمد القس" بعد سلسلة الجرائم التي نفذها في أقرب الناس له من قتل عمه ووالده وتزوير كل الأوراق الخاصة بزواجهما وشهادات ميلاد أبنائها، وخطف منها أبنائها، وسجنها وكذبه عليها وحرق محل صديقه محمود شرشر وتشويه وجه ابن عمه ووضع حبوب هلوسة لزوجته الأولى ووضعها في مصحة وإنكار نسب أولاده وما زالت قائمة الجرائم تضاف له خلال الأحداث، وطالب الجمهور أن يكون انتقام ليلى أشد انتقام وتأخذ حقها وأن يعدم أكرم.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.