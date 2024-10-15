شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان: مشاركتى في The Swimmers شجعتنى على تعلم السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت النجمة السورية لينا شماميان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنها تتطلع للمشاركة في أعمال فنية جديدة، وذلك بعد مشاركتها في فيلم The Swimmers أو السباحتان الذى طرح على منصة نيتفلكس في خلال عام 2022، وعرض في خلال مهرجان القاهرة السينمائى من نفس العام.

وصرحت شماميان قائلة: "مشاركتى في فيلم The Swimmers أو السباحتان، شجعتنى على تعلم السباحة بشكل كبير، كما أن التجربة حمستنى للمشاركة في أعمال فنية جديدة".

وتابعت شماميان قائلة: "دراستى في معهد الغناء بـ سوريا اعتمدت بشكل أساسى على التمثيل والغناء سويا، ولهذا أتمنى تقديمهكما في مشاركتى السينمائية المقبلة، وأن تجمع الشخصية بين الغناء والتمثيل".

كما أكدت النجمة السورية لينا شماميان عن فخرها بـ مشاركتها بـ حفلين في خلال مهرجان الموسيقى العربية، حيث شاركت في حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 11 أكتوبر الجارى، وأحييت أمس 13 أكتوبر الجارى حفلها الثانى الذى قدمت فيه مجموعة مختلفة من أغنياتها بـ قيادة المايسترو جورج قلته على مسرح الجمهورية.

وصرحت شاماميان في تصريحات خاصة لليوم السابعة قائلة: "شعرت بالفخر للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية خاصة وأن الافتتاح كان لـ روح موسيقار الشعب سيد درويش وهو الأقرب لـ قلبى من الملحنين العرب، فـ الحانه خالدة إلى الان، ويجدها المستمع متطورة ومواكبة لـ عصرنا الحالي حتى بعد رحيله بـ سنوات عديدة".

وتابعت شاماميان في تصريحاتها مشيرة إلى:" أما حفلى الثانى الذى إقيم منذ ساعات على مسرح الجمهورية بـ قيادة المايسترو جورج قلته قدمت فيه مجموعة متنوعة من اغنياتى، بالإضافة إلى أغنية من ألبومى الجديد وهى"غريب" كلمات الشاعر السعودي أحمد الملا والحاني وتوزيعى".