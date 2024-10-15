محمد اسماعيل - القاهرة - إيمان العاصي منتقدة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان: الإنسانية سقطت ولم يبقى منها شيء

كتب - معتز عباس:

انتقدت الفنانة إيمان العاصي الاعتداءات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوب لبنان، التي خلفت مئات من الضحايا والمصابين.

وكتبت العاصي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أكره نفسي لأنني شاهدة مجبرة على هذه المجازر الدموية، أكره نفسي لأنني على قيد الحياة، بينما الناس أموات حتى الأحياء منها، أكره العالم الذي أنا فيه ولا أشبهه بشيء لا ببشاعته لا بظلمه ولا بقساوة مشهده، أكره الإنسانية التي سقطت ولم يبقى منها شيء لا شيء.. فلسطين حرة.. لبنان حرة".

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا عبر قناة ON ومنصة Watch it مسلسل "برغم القانون"، ويشاركها البطولة كلًا من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، وهو تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر.

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