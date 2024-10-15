قبل انطلاق مهرجان الجونة 2024.. 24 صورة لنجوم الفن في إحدى فعاليات الدورة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية "السادسة" 2023، مشاركة عدد من نجوم الفن في فعاليات العرض الخاص لفيلم "آل شنب"، وجاء أبرزهم الفنانة صبا مبارك، وداليا شوقي، وأحمد حاتم عمر، وإلهام شاهين، وأسماء جلال، وغيرهم من النجوم اللامعين.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان فضفاض، بخامة شيفون، باللون البيج وبها رسومات بألوان مختلفة يتصدرها اللون البرتقالي.

داليا شوقي

ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكم الواحد ومزينا بالتطريزات من أعلى.

أسماء جلال

ارتدت أسماء فستانا طويلا باللون الأبيض، بصيحة الكبير ومزينا ببعض التطريزات عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

أحمد حاتم عمر

ارتدى الفنان أحمد حاتم جاكت "وتر بروف" باللون الأسود، و قميص وبنطلون بنفس اللون.

وضمت الدورة الماضية "السادسة" من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر.