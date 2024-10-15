قبل انطلاق الدورة الجديدة.. شاهد النجوم "الكابلز" في ختام مهرجان الجونة 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية 2023، حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

كما توافد النجوم على السجادة الرملية والتي استخدمت بديلًا عن السجادة الحمراء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وكان في مقدمتهم المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري.

وجاء من أبرز "الكابلز" المخرج عمرو سلامة الذي حضر برفقة زوجته، والفنان محمود حجازي الذي حضر مع زوجته في أول ظهور منذ إعلان زواجهما، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والذي احتفل بنجاح الدورة السادسة بصحبة زوجته.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر.