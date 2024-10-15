نبيل الحلفاوي بعد حادث أتوبيس الجلالة: "رحم الله الضحايا ومَنَّ على المصابين بالشفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي ضحايا حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع اليوم الاثنين على طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس وأسفر عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين.

نشر الحلفاوي نعيه للضحايا ومواساته لأسر المصابين عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "رحم الله ضحايا انقلاب أتوبيس الجلالة ومن على المصابين منهم بالشفاء وأنعم على أسرهم بالصبر والسكينة".

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يغيب منذ فترة عن التمثيل، وكان ظهوره الأخير في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان 2021، بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب.

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