لأول مرة .. حسن فؤاد يكشف سبب غيابه عن الفن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان حسن فؤاد، خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، سبب غيابه عن الفن، وتفاصيل فترة ابتعاده .

قال المطرب حسن فؤاد في أول ظهوره له بعد غياب 17 عاما من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي ان سبب غيابه وابتعاده عن الفن هو التفرغ لحفظ القرأن الكريم والتحق بمعهد القراءات وحصل على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

وأضاف فؤاد: كنت إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات وتلك الفترة من أجمل فترات حياتي، وتعلمت منها العديد من الأشياء منها انه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف تستغلها فيما ينفع الناس، مشيرا إلى أن هناك أعمال مازالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي ومنها اغنية مسلسل أرابيسك والوتد وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج.

كما تناولت الحلقة حديث حسن فؤاد عن العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه، كما تحدث عن لقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وايضاً مسلسلات " أوراق من. المجهول وحبنا الكبير ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها ألف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق.

وهل تأثر بوفاة الفنان علاء ولى الدين والفنان عبد اللة محمود كان احد اسباب ابتعادك عن الفن ؟ ، وعلاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح

كما يتحدث عن أسباب عدم تقديمه حفلات فى الأوبرا او فى مهرجان الموسيقى العربية ؟وهل فكر في اللجوء الي نقابة المهن الموسيقية علشان يشتغل ؟ وعن رأيه في اغاني المهرجانات.