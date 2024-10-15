هشام ماجد عن فيلمه القادم "البحث عن فضيحة": عادل إمام مبسوط (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان "هشام ماجد" أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، تفاصيل فيلمه المقبل "البحث عن فضيحة" الذى يُعيد تقديمه مرة أخرى ولكن بطريقة عصرية وحديثة.

هشام ماجد يكشف رأى عادل أمام فى تقديمه للفيلم

عن كواليس فيلمه المقبل "البحث عن فضيحة" قال الفنان “هشام ماجد” للراديو 90.90: "الفيلم تجربة مختلفة، وبحس إن عندنا كنوز كتير في تراثنا تستاهل إننا نرجعها تاني بإيقاع وأسلوب بتفاصيل تتزامن مع العصر الحالي اللى إحنا فيه".

وأضاف هشام ماجد: "ماشيين بنفس الإطار بتاع الجملة الشهيرة واحد صاحبي ما تعرفوش اللى كان بيقولها الراحل سمير صبري للزعيم عادل إمام، وبالتالي عندي تخوف كبير من رد الفعل زي ما انا متحمس لأن بالتأكيد ها يبقى في مقارنات".

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وتابع: "بوعد الكل إننا ها نعمل حاجة محترمة تليق باسم الفيلم، وبالتأكيد الزعيم عادل إمام عرف من رامي إمام إننا هنعمل الفيلم بما إنه المخرج، ورامي قال لي إن الزعيم مبسوط تمام بإننا ها نعمل الفيلم".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد هوأشغال شقة هو مسلسل عرض رمضان الماضى على إم بي سي مصر، تدور احداثه في إطار كوميدي، يُرزق (حمدي عبد الرحيم) أخصائي الطب الشرعي وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

وايضا، فيلم X مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى كيمز، إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد أوتاكا، خالد كمال، مصطفى غريب