غدًا.. حفل عازف العود والمؤلف العالمي هشام عصام مع عازف الفلامنكو الإسباني الشهير باكو سوتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يشارك عازف العود والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام، في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32، غدًا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية في تمام الثامنة والنصف مساء، حيث سيقدم بمصاحبة فرقته الموسيقية وعازف ومؤلف الفلامنكو على آلة الجيتار الإسباني الشهير باكو سوتو، حفلًا بعنوان "التأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الإسبانية.

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الفصل الأول من الحفل، تقاسيم عود من تأليفه، وعزف حر عود مع جيتار بمصاحبة العازف الإسباني باكو سوتو، وتحميلة أندلسي، وبين الجبلين من تأليفه، وأخيرًا ميدلي فلامنكو. وفي الفصل الثاني يقدم عازف الفلامنكو Paco Soto معزوفتا Buleria، و Primavera En Zahoria ، ثم يقدم هشام عصام مقطوعة طير ووتر من تأليفه، وسماعي كرد من تأليف عبده داغر، وأخيرا ميدلي بليغ حمدي.

ويشارك في العزف بالحفل محمد عبدالله (بيانو)، وأحمد أمين (كونترباص)، ومحمد أبو المعاطي (إيقاع)، وشمس سالم (إيقاع).

هشام عصام، عازف عود له أسلوب خاص، وله مؤلفاته الخاصة التي قام بعزفها في مهرجانات واحتفاليات موسيقية عالمية.. تخرج في كلية التربية الموسيقة عام ٢٠٠٥، وتعلم الكثير من علوم الموسيقى العربية على يد الموسيقار عبده داغر، وحصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية عام ٢٠١٨، وشارك بعديد من الحفلات الدولية وقام بالعزف مع العديد من الفرق الهامة بمصر وخارجها وشارك بالعزف في الكثير من الأغاني المعاصرة مع أشهر المطربين وأيضا في الموسيقى التصويرية بأهم الأعمال الدرامية الحديثة بالسينما والتليفزيون.

أما Paco soto ، فهو واحد من أهم عازفين ومؤلفي الفلامنكو على آلة الجيتار في الوقت الحالي بإسبانيا ويشارك في الحفلات والتسجيلات الموسيقية مع كبار مطربين الفلامنكو، كما له مشاريعه الفنية ومؤلفاته الخاصة به.