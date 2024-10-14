"ربنا ميحرمنيش منكم".. شيرين عبدالوهاب تعلق على احتفال نجوم الفن بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على قيام عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي بمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وقامت شيرين بدمج معايدات النجوم بمقطع فيديو ظهر خلاله عدد من نجوم الفن والغناء، وهم الفنان محمد نور، الفنان وائل جسار إلى جانب عدد من الشعراء والملحنين الذين تعانوا معها من قبل، وعلقت: "أحلى عيد ميلاد ليا بجد شكرًا لكل النجوم اللي فرحوني بتهنئة بعيد ميلادي، شكرًا ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يا رب".

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا عن تصالحها مع شقيقها محمد عبدالوهاب بعد خلاف بينهما خلال الفترة الماضية، وقامت بالاعتذار له ونشرت صورة أرشيفية لهما عبر حسابها الرسمي على "X"، وعلقت: "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقام شقيقها محمد عبدالوهاب بالرد عليها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "أولًا إنتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

وتابع محمد عبدالوهاب: "المهم عندي أنك تقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك، وانتي بالفعل كسرتي الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".

يذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وطرحت شيرين مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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