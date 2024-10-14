الثلاثاء.. مدحت العدل ضيف لقاء بعنوان "الكتابة.. البعد الآخر للحياة" في بيت الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تنظم مجموعة بيت الحكمة للثقافة لقاءً مفتوحا بعنوان "الكتابة.. البعد الآخر للحياة"، مع الكاتب مدحت العدل، وتديره نسمة نور الدين.

يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، في القاعة الكبرى بمبنى بيت الحكمة للثقافة، بمنطقة وسط البلد - القاهرة.

جدير بالذكر أن الكاتب مدحت العدل قدم الرؤية التليفزيونية لمسلسل "عتبات البهجة"، الذي عُرض في رمضان 2024، ومأخوذ عن نص أدبي للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وشارك في بطولته النجم الكبير يحيى الفخراني مع كوكبة من نجوم الفن.

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