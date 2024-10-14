معين شريف في رسالة مدوية بعد التطورات الأخيرة في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الفنان اللبناني معين شريف مع الأحداث الدامية التي تشهدها بلاده حالياً نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق لبنانية، معبّراً عن استيائه من الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري. وفي منشور مؤثر عبر حسابه على منصة X، أعرب شريف عن قلقه من تأثير هذا الصمت على مستقبل الإنسانية.

كتب شريف: “بعد كل هذا التخاذل والصمت المخزي أخشى في المستقبل أن تصبح الإنسانية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الساكت عن جرائم هذا العدو المتوحش الإرهابي”. وأضاف: “ولكن الله أكبر ورجاله سيثأرون لكل المظلومين بإذن الله”.

شريف، الذي طالما كان صوته مسموعاً في قضايا وطنه، شدد في منشوره على أهمية مواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة، معبراً عن ثقته بأن الشعب اللبناني وقواه المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم. كما دعا شريف الجميع إلى الوحدة والتضامن في وجه الاعتداءات المستمرة، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية وأن المظلومين سيحصلون على حقوقهم، مهما طال الزمن.

يأتي هذا المنشور وسط حالة من الغضب الشعبي في لبنان إزاء الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مناطق مدنية وعسكرية في البلاد، وسط صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات حول دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب المظلومين.