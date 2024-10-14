كارول سماحة تندد بالصمت العالمي على الاعتداءات في لبنان وغزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في منشور مؤثر على حسابها في منصة X، عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن غضبها واستنكارها لما يحدث في لبنان وقطاع غزة من اعتداءات مستمرة، منتقدةً الصمت العالمي إزاء هذه الجرائم.

وقالت كارول سماحة: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير”، مضيفةً أن ما يحدث في لبنان وغزة هو من علامات انتهاء الإنسانية”.

وأشارت كارول في منشورها إلى أن ما شاهدته من أحداث مؤلمة في غزة أمس يعكس المحرقة البشرية التي يتعرض لها الأبرياء في المنطقة.

ووصفت الصمت العالمي تجاه هذه الاعتداءات بأنه غير مبرر ويعدّ دليلاً على تراجع القيم الإنسانية في العالم.