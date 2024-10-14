شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد خلال آخر يوم تصوير من كواليس فيلم "ولنا فى الخيال حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة مايان السيد آخر صور من كواليس فيلم ولنا في الخيال حب، متبوعة بجملة: "في آخر يوم تصوير فيلم ولنا في الخيال حب نقول فركش"، وهذا استعداداً لطرح الفيلم قريباً بدور العرض السينمائية.

وفي الصورة تظهر مايان على دراجة نارية خلف الممثل الشاب عمر رزيق، بينما يظهر في صورة أخرى الفنان أحمد السعدني وهو يجلس مبتسماً على مكتب.

هذا وتعيش الفنانة مايان السيد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً على مستوى السينما، حيث ترتبط بعدد من الأفلام الجديدة، سواء التي انتهت من تصويرها أو التي تستعد للبدء فيها، وبدأت مايان مؤخراً تصوير فيلم "نجوم الساحل" مع المخرج رؤوف السيد – مخرج فيلم الحريفة الذى حقق نجاحاً كبيراً هذا العام، والفيلم يشارك في بطولته إلى جانبها أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد.

مايان السيد تشارك أيضًا في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي انطلق تصويره الشهر الماضي، والعمل بطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، ومن من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

وانتهت مايان السيد مؤخرًا من تصوير فيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.