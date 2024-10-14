شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة نسمة محجوب على مسرح النافورة قبل حفلها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المطربة نسمة محجوب بروفة مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جورج قلته على مسرح النافورة بدار الأوبرا قبل حفلها، الذى سوف تحييه اليوم الإثنين ضمن حفلات مهرجان الموسيقة العربية الـ32.

وأعربت النجمة نسمة محجوب عن سعادتها للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الثالثة وقالت في تصريح لـ"الخليج 365" إنها تفتخر بالمشاركة في هذا المهرجان، وإن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة لأنها تصحبها أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو جورج قلته، ولذلك تحتاج إلى عدد من البروفات وأضافت نسمة أنها انتهت اليوم من آخر بروفة مع الفرقة الموسيقية وأعدت للحفل عددا من أغانيها الخاصة، بالإضافة إلى عدد من أغانى تراثية لنجوم الزمن الجميل منهم الفنانة الراحلة وردة.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، آلاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



لقطات من بروفه نسمة محجوب علي مسرح النافورة قبل حفلتها



نسمة محجوب علي مسرح النافورة



