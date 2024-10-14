شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 22.. ليلى تساعد وليد وتستضيف بريهان في منزلها والان مع تفاصيل الخبر

تطورات أحداث مسلسل برغم القانون في الحلقة الـ22 حيث تطلب ليلى (إيمان العاصى) من محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) مساعدتها في إنقاذ بريهان (فرح يوسف) من أكرم (محمد القس) وذلك من أجل مساعدة شقيقها وليد (هانى عادل) وبالفعل يذهب محمود إلى المستشفى المتواجدة فيها بريهام ويطلب من أحد الممرضين إخباره بكل شيء عنها وخاصة العلاج التي تتناوله.

وفى نفس الوقت يكتشف وليد مؤامرة أكرم على زوجته بريهان ووضع لها أدوية هلوسة واكتئاب حتى يعرف يبعدها عن تهديداتها الدائمة له ويذهب إلى المستشفى بصحبة محمود ويقتحمون مكتب الدكتور صاحب المستشفى ويواجهونه بما حدث ويضطر لتسهيل إجراءات خروج بريهام من المستشفى، وتعرض ليلى على وليد اصطحاب بريهام إلى منزلها في بورسعيد لابتعادها عن أكرم تمامًا، وبالفعل تأخذ بريهان في منزلها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.