شكرا لقرائتكم خبر عن صناع ونجوم مسلسل تيتا زوزو يحتفلون بنجاح المسلسل فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل نجوم وصناع مسلسل تيتا زوزو، بنجاح المسلسل في ندوة فنية داخل مقر الخليج 365، حيث شارك في الندوة كل من النجمة إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل، ونور محمود، وايناس كامل، وسمر علام والمؤلف محمد عبد العزيز، وتحدث كل منهم عن تفاصيل المسلسل وكواليسه وأدار الندوة الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365.

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين الجمهور وتفاعلوا معه على مواقع السوشيال ميديا، خاصة القضايا التي يتناولها العمل ما بين معاملة الآباء لأبنائهم، أو قضايا الفساد في بيع الخضروات، وغيرها من المشاكل والقضايا في المجتمع.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.



اسعاد يونس بندوة الخليج 365



اسعاد يونس تحتفى بنجاح مسلسل تيتا زوزو



اسعاد يونس وفريق عمل تيتا زوزو بمقر الخليج 365



الفنان نور محمود



الفنانة اسعاد يونس



المخرجة شيرين عادل فى الخليج 365



المخرجة شيرين عادل



ايناس كامل



جيرمين شلبى



رئيس التحرير علا الشافعى



رئيس التحرير مع اسعاد يونس



سمر علام واسعاد يونس (2)



سمر علام واسعاد يونس



سمر علام



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



على الكشوطى



عماد صفوت واسعاد يونس



عماد صفوت



مؤلف المسلسل مع علا الشافعى رئيس التحرير والفنانة اسعاد يونس



ندوة اسعاد يونس ومسلسل تيتا زوزو



ندوة الفنانة اسعاد يونس