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شكرا لقرائتكم خبر عن صناع ونجوم مسلسل تيتا زوزو يحتفلون بنجاح المسلسل فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عماد صفوت - تصوير كريم عبد العزيزالإثنين، 14 أكتوبر 2024 07:30 م
احتفل نجوم وصناع مسلسل تيتا زوزو، بنجاح المسلسل في ندوة فنية داخل مقر الخليج 365، حيث شارك في الندوة كل من النجمة إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل، ونور محمود، وايناس كامل، وسمر علام والمؤلف محمد عبد العزيز، وتحدث كل منهم عن تفاصيل المسلسل وكواليسه وأدار الندوة الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365.
ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين الجمهور وتفاعلوا معه على مواقع السوشيال ميديا، خاصة القضايا التي يتناولها العمل ما بين معاملة الآباء لأبنائهم، أو قضايا الفساد في بيع الخضروات، وغيرها من المشاكل والقضايا في المجتمع.
مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.
يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.
اسعاد يونس بندوة الخليج 365
اسعاد يونس تحتفى بنجاح مسلسل تيتا زوزو
اسعاد يونس وفريق عمل تيتا زوزو بمقر الخليج 365
الفنان نور محمود
الفنانة اسعاد يونس
المخرجة شيرين عادل فى الخليج 365
المخرجة شيرين عادل
ايناس كامل
جيرمين شلبى
رئيس التحرير علا الشافعى
رئيس التحرير مع اسعاد يونس
سمر علام واسعاد يونس (2)
سمر علام واسعاد يونس
سمر علام
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
على الكشوطى
عماد صفوت واسعاد يونس
عماد صفوت
مؤلف المسلسل مع علا الشافعى رئيس التحرير والفنانة اسعاد يونس
ندوة اسعاد يونس ومسلسل تيتا زوزو
ندوة الفنانة اسعاد يونس
نور محمود
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