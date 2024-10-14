فن ومشاهير

صناع ونجوم مسلسل تيتا زوزو يحتفلون بنجاح المسلسل فى الخليج 365.. صور

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القاهرة - سامية سيد - عماد صفوت - تصوير كريم عبد العزيز

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 07:30 م

احتفل نجوم وصناع مسلسل تيتا زوزو، بنجاح المسلسل في ندوة فنية داخل مقر الخليج 365، حيث شارك في الندوة كل من النجمة إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل، ونور محمود، وايناس كامل، وسمر علام والمؤلف محمد عبد العزيز، وتحدث كل منهم عن تفاصيل المسلسل وكواليسه وأدار الندوة الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365.

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين الجمهور وتفاعلوا معه على مواقع السوشيال ميديا، خاصة القضايا التي يتناولها العمل ما بين معاملة الآباء لأبنائهم، أو قضايا الفساد في بيع الخضروات، وغيرها من المشاكل والقضايا في المجتمع.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة  يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

اسعاد يونس بندوة الخليج 365
اسعاد يونس بندوة الخليج 365

 

اسعاد يونس تحتفى بنجاح مسلسل تيتا زوزو
اسعاد يونس تحتفى بنجاح مسلسل تيتا زوزو

 

اسعاد يونس وفريق عمل تيتا زوزو بمقر الخليج 365
اسعاد يونس وفريق عمل تيتا زوزو بمقر الخليج 365

 

الفنان نور محمود
الفنان نور محمود

 

الفنانة اسعاد يونس
الفنانة اسعاد يونس

 

المخرجة شيرين عادل فى الخليج 365
المخرجة شيرين عادل فى الخليج 365

 

المخرجة شيرين عادل
المخرجة شيرين عادل

 

ايناس كامل
ايناس كامل

 

جيرمين شلبى
جيرمين شلبى

 

رئيس التحرير علا الشافعى
رئيس التحرير علا الشافعى

 

رئيس التحرير مع اسعاد يونس
رئيس التحرير مع اسعاد يونس

 

سمر علام واسعاد يونس (2)
سمر علام واسعاد يونس (2)

 

سمر علام واسعاد يونس
سمر علام واسعاد يونس

 

سمر علام
سمر علام

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

على الكشوطى
على الكشوطى

 

عماد صفوت واسعاد يونس
عماد صفوت واسعاد يونس

 

عماد صفوت
عماد صفوت

 

مؤلف المسلسل مع علا الشافعى رئيس التحرير والفنانة اسعاد يونس
مؤلف المسلسل مع علا الشافعى رئيس التحرير والفنانة اسعاد يونس

 

ندوة اسعاد يونس ومسلسل تيتا زوزو
ندوة اسعاد يونس ومسلسل تيتا زوزو

 

ندوة الفنانة اسعاد يونس
ندوة الفنانة اسعاد يونس

 

نور محمود
نور محمود

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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