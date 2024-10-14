الأمير ويليام يستمد الإلهام من والدته الأميرة ديانا في هذا الأمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - في مقطع دعائي للفيلم الوثائقي بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد"، والذي تم عرضه يوم الأحد 13 أكتوبر، ناقش أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عاماً، هدفه في القضاء على التشرُّد من خلال مبادرته Homewards، وتحدّث عن كيف استلهم هذا الأمر من والدته الأميرة ديانا، والتي اشتهرت بحبها للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن بينها مُشكلة التشرُّد، والذي ورّثته لأولادها ويليام وهاري، والاثنان أكملا المسيرة من بعدها.

الأمير ويليام يُحيي سيرة والدته بطريقته الخاصة

View this post on Instagram A post shared by ITV (@itv)

قال الأمير ويليام عبْر التعليق الصوتي للمقطع الدعائي: "لقد حاولت ببطء أن أكتشف ما يمكنني تقديمه لهذه المبادرة، لقد استلهمت بعض الإلهام والتوجيه مما فعلته والدتي، وخاصة فيما يتعلق بالتشرُّد".

وفي مقطع آخر من الإعلان، تحدّث أمير ويلز مع لاعبة كرة القدم فارا ويليامز، التي عانت من التشرُّد لمدة ست سنوات؛ وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلة: "لقد لعبت لصالح إنجلترا وتشيلسي بينما كنت بلا مأوى".

واختتم الأمير ويليام الفيديو قائلاً: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نعيش مع التشرد في القرن الحادي والعشرين"، وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي "سيصدر قريباً".

مبادرة Homewards

يتتبع الفيلم الوثائقي مبادرة Homewards في عامه الأول؛ حيث يعمل البرنامج على إثبات إمكانية القضاء على التشرد.

يذكر أن الأمير ويليام والمؤسسة الملكية لأمير وأميرة ويلز أطلقا هذه المبادرة، والتي تهدف إلى جعل التشرد "نادراً وقصيراً وغير متكرر" في السنوات الخمس المقبلة.

الأميرة ديانا وقضية التشرد

Embed from Getty Images

كانت قضية الأمير ويليام الخيرية هي إحدى القضايا التي كانت والدته أيضاً شغوفة بالمساعدة فيها خلال حياتها، ودافعت الأميرة ديانا، التي تُوفيت في أغسطس 1997، عن قضايا مثل: التشرد والتوعية بالسرطان والإيدز والوقاية منه.

وعندما كانا طفلين، كان الأمير ويليام والأمير هاري يزوران الجمعيات الخيرية للمشردين مع والدتهما. وقد كان معظم عملها مع هؤلاء الذين يعانون من التشرد يتم في إنجلترا. وكانت راعية لمؤسسة سنتربوينت، وهي المؤسسة الخيرية الرائدة للمشردين الشباب في المملكة المتحدة.

إليكِ هذا الخبر: الأمير ويليام يلتقي بفريق أستون فيلا في زيارة مفاجئة

الأمير ويليام يكشف هواية جديدة للأمير جورج

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

قد ترغبين في معرفة: الأمير ويليام يكشف سبب تغيُّبه عن دورة الألعاب الأوليمبية



بعيداً عن حبه لكرة القدم؛ حيث شوهد كثيراً مع والده يشاهدان مباريات لكرة القدم، كشف الأمير ويليام أثناء زيارته إلى مسبح بيرتلي المجتمعي Birtley Community في تاين وير بإنجلترا، أن ابنه الأمير جورج، 11 عاماً، جورج يحب الغوص.

وربما يأتي تأثُّر الأمير جورج بهذه الرياضة لاهتمام والدته ووالده بها. ففي عام 2022، تسلل أمير وأميرة ويلز إلى رحلة غوص خلال جولتهما الملكية في منطقة البحر الكاريبي، وغاصا في جزيرة South Water Caye لرؤية الحاجز المرجاني في بليز.

وأفادت التقارير أن الأمير ويليام كشف عن هذا أثناء لقائه بالسباحيْن: آدم بيتي، وتوم دين، اللذين مثّلا بريطانيا مؤخراً في أولمبياد باريس 2024، وكذلك البارالمبيان ميسي سامرز نيوتن، ولويز فيدس، اللذان كانا أيضاً على الطاولة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».