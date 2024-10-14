ياسمين عبد العزيز ترد على أنباء وجودها مع أحمد العوضي في أحد الكافيهات 

ياسمين عبد العزيز تطالب بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار

سكرين شوت من "ستوري" حساب ياسمين عبد العزيز على إنستغرام

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ياسمين عبد العزيز تشارك في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - عبّرت الفنانةعن استيائها من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية حول جلوسها مع زوجها السابق الفنانفي أحد الكافيهات، مؤكدة أن ما تم نشره حول هذا الأمر ليس صحيحاً، مطالبة بضرورة تحري الدقة في جمع المعلومات قبل نشرها.نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة لأحد المواقع الإخبارية، والذي روّج لخبر جلوسها مع الفنانفي كافيه واحد، وكتبت عليها عبارة جاءت كالتالي: "من المهم دائماً التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والتقاصيل".تعود النجمةللمنافسة في السيزون الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بعد تغيبها عن آخر موسم، وذلك من خلال عمل درامي يحمل اسماً مؤقتاً، وهو "وتقابل حبيب"، الذي تواصل التحضير له؛ استعداداً لتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.مسلسل "وتقابل حبيب" يعيد ياسمين عبد العزيز للعمل مجدداً مع المؤلف عمرو محمود ياسين، بعد غياب دام سنوات، إذ كان آخر تعاون بينهما في رمضان 2021، من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، كما يجدد تعاونها مع الفنان كريم فهمي أيضاً بعد آخر نجاح حققه الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض عام 2020، كما انضم إلى فريق المسلسل النجمتان إيمان السيد وبدرية طلبة.وفي سياقٍ آخر، تستعدلكسر غيابها عن السينما على مدار السنوات الست الماضية، وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته ويكتبه خالد جلال، الذي تعاونت معه في معظم أفلامها.ومن المقرر التعاقد مع مخرج العمل وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».