نبيلة عبيد تكشف تفاصيل وأبطال مسلسلها السعودي الأول "جذوة"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن تفاصيل وأبطال مسلسلها السعودي الأول جذوة، والذي يشهد على عودتها للفن مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو تشويقيا لمسلسل جذوة عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، وعلقت عليه، المسلسل جذوة يضم نخبة من نجوم السعودية والخليج ومصر من بينهم علي السبع، وليلى السلمان، وأغادير السعيد، ومن البحرين شيلاء سبت، ومن مصر آدم الشرقاوي، وسلوى عثمان، وعايدة رياض.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Nabila Ebeed - نبيلة عبيد‏ (@‏nabilaebeedofficial‏)‏

وتابعت: والإخراج للمخرج المصري خالد الحجر، الذي قدمت معه فيلم «مفيش غير كده» قبل 18 عاماً مساكم برائحة الجوافة اللي بحبها.

وسبق أن عبرت نبيلة عبيد عن أمنيتها في التعاون الفني مع المستشار تركي آل الشيخ، وتقديم عمل درامي من تأليف رئيس هيئة الترفيه السعودية

ووجهت نبيلة عبيد رسالة للمستشار تركي آل الشيخ قائلة: أتمنى أشارك في عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وأقوله أنت أسعدتنا وأسعدت الناس كلها ربنا يديلك طولة العمر، عمل الحاجات اللي متتعملش، اتفرج شوف الشاشات عاملة إزاي شوف الأعمال والناس اللي بتشتغل مسرح وسينما وتليفزيون وبرامج شوف الحالة اللي حاصله، عمل حاجات متتعملش، بوجه تحية كبيرة.

وعن سبب غيابها طوال الفترة الماضية قالت نبيلة عبيد: "مفيش إحسان عبد القدوس ومحمود أبو زيد ومصطفى محرم الكتاب الكبار، اللي كنت من خلالهم بقدم أعمالي القوية، الأجيال اللي موجودة ممكن تكون مش بتكتب ليا بتكتب للأجيال الجديدة، أنا اللي كان يتكتب لي الأجيال اللي فاتت اللي رحلت يمكن عن الجداد حاجات تمشي مع الجيل الحالي لكن أنا أتمنى اشتغل مع الجيل الجديد وتكون في شخصية مناسبة ليا".

وكشفت نبيلة عبيد عن سعادتها بعودتها للجمهور من جديد بمسلسل سعودي مصري بعنوان "جذوة"، وقالت نبيلة عبيد: الدور غريب عليا أنا عاملة حاجة وتسعين فيلم مجاليش دور كده، مش هحكي عنه، هي شخصية غريبة جدا أنا معملتش اللون دا أبدا قبل كده.



آخر أعمالها الفنية

عودةمن خلال مسلسل جذوة، تأتي بعد غياب 4 سنوات كاملة؛ حيث كان آخر أعمالها: مسلسل "سكر زيادة"، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، روجينا، لقاء الخميسي، عبدالباسط حمودة، حمدي الميرغني، صبري فواز، سليمان عيد، بدرية طلبة وآخرون.

تردد في وقتٍ سابق، أن نبيلة عبيد قد وافقت على تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، لكنها نفت ذلك الأمر، وأوضحت أنها وافقت من حيث المبدأ على تقديم سيرتها في سلسلة تليفزيونية ترويها بنفسها.



يمكنكم المتابعة: بعد غياب: نبيلة عبيد تعلن تفاصيل مسلسلها السعودي القادم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»