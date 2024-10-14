موعد انطلاق "عريس البحر" على مسرح نجيب الريحاني

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق مشروع "سوكسيه" للنجم أشرف عبدالباقي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك علي خشبة مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط القاهرة ، بالعرض المسرحي الأول والذي يحمل اسم "عريس البحر".

وقام أشرف عبدالباقي، خلال الأيام الماضية بإطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "سوكسيه"، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء علي مستوي التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.

تفاصيل مسرحية عريس البحر

والعرض‭ ‬مأخوذ‭ ‬عن‭ ‬موال‭ ‬شعبى‭ ‬اسمه ‭ ‬‮«مسعود‭ ‬ووجيدة» ‬للمهرجان‭ ‬العلمين‭ ‬الجديدة‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭،‬ وتفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬أحداثه، ‬حتى‭ ‬انتقل‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬القاهرة‭.‬

وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬موال‭ ‬عن ‬‮«‬مسعود‭ ‬ووجيدة»‬‭،‬ وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬غنائى، ‬وتبدأ‭ ‬القصة‭ ‬بمشاجرة‭ ‬أخين‭ ‬يعيشان‭ ‬فى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر‭ ‬سببها‭ ‬الميراث‭ ‬الذى‭ ‬تركه‭ ‬أبوهما‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭، ‬ويظهر‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وما‭ ‬يدور‭ ‬فى‭ ‬العقول‭، ‬لنجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬أمام‭ ‬متناقضات‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭، ‬والفرح‭ ‬والحزن‭، ‬والفراق‭ ‬واللقاء‭.‬