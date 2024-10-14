شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وصناع تيتا زوزو فى جولة بمقر الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

زار نجوم وصناع مسلسل تيتا زوزو الخليج 365 وذلك في جولة بمقر الجريدة قبل عقد ندوة فنية داخل مقر الخليج 365، للاحتفال بنجاح المسلسل، حيث حضر كل من النجمة إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل، ونور محمود، وإيناس كامل، وسمر علام والمؤلف محمد عبد العزيز، وكان في استقبال صناع المسلسل الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365.

ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين الجمهور وتفاعلوا معه على مواقع السوشيال ميديا، خاصة القضايا التي يتناولها العمل ما بين معاملة الآباء لأبنائهم، أو قضايا الفساد في بيع الخضروات، وغيرها من المشاكل والقضايا في المجتمع.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.