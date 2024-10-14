شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس رفضت شراء فيلم السيرة الذاتية عن دونالد ترامب لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المخرج العالمى علي عباسي فرصة شراء فيلم السيرة الذاتية القادم عن الرئيس السابق دونالد ترامب، The Apprentice، في خلال مقابلة مع The Hollywood Reporter، وتحدث عباسي عن إصدار الفيلم المثير للجدل، والذي يظهر فيه النجم العالمى سيباستيان ستان في دور ترامب الشاب.

كما يشارك جيريمي سترونج من سلسلة Succession في دور المحامي سيئ السمعة روي كوهن، بينما تلعب ماريا باكالوفا دور نسخة شابة من زوجة ترامب الأولى، إيفانا.

عندما سُئل عن سبب عدم اهتمام منصة نيتفلكس بشراء الفيلم، أجاب عباسي: "لأن لديهم ملايين المشتركين في الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لهم حتى الآن، ولهذا فأنا أفهم وجهة نظرهم، لأنهم لا يريدون تنفير الجمهور منهم".

وتابع عباسي قائلاً: "أتفهم أيضًا أنهم قد يكونون قلقين بشأن إثارة غضب ترامب نفسه، وماذا سيحدث إذا فاز في الانتخابات ثم قرر ملاحقتهم باستخدام لجنة الاتصالات الفيدرالية أو أي سلطة حكومية يمكنه استخدامها؟ أنا أفهم منطقهم تمامًا. خاصة إن المخاطر المحتملة لا تستحق المكافأة".

يدور فيلم The Apprentice مع وقوع دونالد ترامب الشاب، الحريص على صنع اسمه باعتباره الابن الثاني الجائع لعائلة ثرية في نيويورك في السبعينيات، تحت تأثير المحامي القاسي روي كوهن، ويرى كوهن في ترامب المحامي المثالي: شخص يتمتع بطموح خام، وجوع للنجاح، والاستعداد للقيام بكل ما يلزم للفوز.