شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة ومحمد الطوخي يرفعان شعار "السلطنة" بحفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم بدار الأوبرا بالإسكندرية حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ32، وحملت هذه الليلة الغنائية شعار "السلطنة" بعد أن قدم الطوخي فاصلاً غنائيًا ضم العديد من الأغاني لكبار المطربين، منها "خايف أقول اللي في قلبي"، "كل ده كان ليه"، "يا واحشني رد علي"، "موعود"، واختتم الفقرة بأغنية "هسكنك يا مصر"، وهي من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم ومن الحان محمد الطوخي، وطلب الجمهور من الطوخي علي المسرح أغنية خاصة للأسكندرية، ووعدهم بتقديمها خلال حفله المقبل.

ثم صعدت المطربة نداء شرارة على المسرح في الفاصل الغنائي الثانى، وقدمت العديد من الأغاني الطربية، منها "العيون السود"، "أنا بعشقك"، "القريب منك بعيد"، "قابلت كتير"، كما قدمت من أغنياتها الخاصة أغنية "بحبك بجد"، وكان الحفل بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

من ناحية اخرى عاد الطوخي للقاهرة فور انتهاء الحفل استعدادًا لإحياء حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامته تحت عنوان (ليلة طرب) بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق وتامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي ومي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة ونادية مصطفي وأحمد سعد.