الموسيقار عمرو إسماعيل فى بروفة مع الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عويضة قبل حفلته

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الموسيقار والمؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل بروفة مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عويضة قبل حفلته التى يشارك فيها بعدد من مؤلفاته الموسيقية الذى وضع بصمته بها في عالم السينما والدراما بعد أن نجح فى المشاركة في أكثر من 200 عمل فنى بين دراما وسينما، حقق من خلالهما اسم كبير في عالم التأليف الموسيقى.

ويشارك يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر في حفل موسيقى ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسختة الـ32 والحفل بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

الموسيقار عمرو إسماعيل كانت بدايته في عام 1987 حين بدأ العمل في مجال توزيع الموسيقي للاغاني، تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ والحضارات القديمة، وخلال تلك الفترة طرح عدد من الالبومات الموسيقية منها شرقى غربى وعاشق العود وهمسات واسوانيات وكان إعادة توزيع لبعض من الأغاني العربية الكلاسيكيه ولاقت نجاحاً كبيراً، وفي عام 1993 بدأ العمل على اول مشروع لتجربة موسيقية وكان ألبوم "رحـــيل"، وقد قام بتأليفه وإنتاجة عام 1994 وتبعها ألبوم "بيانو بيانو" عام 1995، تعاون أيضاً مع العديد من المطربين.

بالسينما



الموسيقار عمرو إسماعيل يجرى بروفة مع الفرقة الموسيقية



الموسيقار عمرو إسماعيل يجرى بروفة مع الفرقة الموسيقية



الموسيقار عمرو إسماعيل خلال البروفة



الموسيقار عمرو إسماعيل مع أحمد عويضة