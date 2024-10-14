شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: بحب الشغل مع المايسترو محمد الموجى ودائمًا فى كيميا بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية الـ32، مؤكدة أنها تعتبر نفسها ابنة الأوبرا، وقالت إن المهرجان دائمًا له ذكريات عزيزة، وصرحت لـ"الخليج 365" بأنها تسعد دائمًا بالتعاون مع المايسترو محمد الموجي لافتة إلى أنها تربطهما علاقة صداقة منذ أيام الدراسة.

واستكملت أنها دائمًا تستريح بالتعاون معه خاصة أن بينهما كيمياء، وأضافت ريهام أنها استعدت لهذا الحفل جيدًا وتحضر مفاجآت في الأغاني تتمنى أن يسعد بها جمهور المهرجان.

وتحيي المطربة ريهام عبد الحكيم حفلاً غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 17 من شهر أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها وأغانى الزمن الجميل لكبار المطربين، والحفل بقيادة المايسترو محمد الموجى، ويقام على خشبة مسرح النافورة.



ريهام عبد الحكيم ريهام عبد الحكيم



ريهام عبد الحكيم مع المايسترو محمد الموجي ريهام عبد الحكيم مع المايسترو محمد الموجي