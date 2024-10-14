"اه يا دماغي".. مي كساب تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة مع أوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي كساب، تفاصيل تعاونها مع زوجها أوكا في أغنية "اه يا دماغي".

وقالت "كساب"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، على هامش مشاركتها في ملتقى نجم العرب، إنها تعمل حاليًا على أغنية جديدة بعنوان "آه يا دماغي" رفقة زوجها مطرب المهرجانات أوكا، مضيفة: "عملنا فكرة كوميدية عبارة عن 2 متجوزين وبيشتكوا من بعض".

وأضافت: "كنت مبسوطة بيها ويارب تعجب الناس وإن شاء الله نصورها كليب".

وعن قلة أعمالها الغنائية، أوضحت مي كساب: "ببقى عايزة أغني بس أنا دايما بحب أقدم موضوعات جديدة لم أغنيها من قبل، متهيألي كل مواضيع الحب والناس اللي اتكلمت فيها، فأنا باخد وقت عشان اختار أغنية لأن بختارها بعناية أوي لأن بيبقى فارق معايا أقدم حاجة محدش قدمها قبل كده".

طرح مطرب المهرجانات أوكا أغنية جديدة بالتعاون مع زوجته الفنانة مي كساب، بعنوان "اه يا دماغي"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وجميع منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "اه يا دماغي" من كلمات أوكا وعمرو المشاكس، ومن المقرر طرحها فيديو كليب الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

السقا يبدأ تصوير فيلم "أحمد وأحمد" إخراج أحمد نادر جلال

مصاصين دماء من العصر الفرعوني.. طرح الملصقات الدعائية لفيلم "دراكو رع"