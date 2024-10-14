السقا يبدأ تصوير فيلم "أحمد وأحمد" إخراج أحمد نادر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ النجم أحمد السقا تصوير فيلم ه الجديد"أحمد وأحمد" مع النجم أحمد فهمي والمخرج أحمد نادر جلال.

ويلتقي السقا وفهمي لأول مرة في عمل يتشاركان في بطولته، إذ تعاون الثنائي من قبل في أكثر من عمل كضيوف شرف، وكان فهمي شارك كضيف شرف في مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذي عُرض العام الماضي على إحدى المنصات العالمية، كما شارك السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف.

يشار إلى أن أخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته: نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح، إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، كرمت النجم أحمد السقا في ختام دورته الـ14، التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.