مصاصين دماء من العصر الفرعوني.. طرح الملصقات الدعائية لفيلم "دراكو رع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة نايلوود بالتعاون مع شركتي يونايتد برازرز وترند ملصقات دعائية فردية لشخصيات فيلم الكوميديا والخيال دراكو رع من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 30 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

تقدم "البوسترات" عالم مصاصي الدماء الكوميدي الذي تدور به الأحداث، بداية من بطلي الفيلم خالد منصور وشادي ألفونس على خلفية معابد فرعونية والأهرامات، فيبدو خالد بملامح صارمة وزي مصاص دماء تقليدي، بينما ملابس شادي أكثر عصرية.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من أخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهما الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل يارا عزمي، وملك بدوي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم مين يصدق المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

الفيلم من إخراج كريم أبو زيد وهو مخرج ومنتج مصري بدأ مسيرته المهنية في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى التليفزيون. أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول "11:11"، الذي قام ببطولته إياد نصار وغادة عادل والممثل الصاعد معتز هشام.

أما خالد منصور وشادي ألفونس، فقد اشتهرا من خلال النسخة العربية من البرنامج التليفزيوني الكوميدي الساخر "Saturday Night Live"، إلى جانب مشاركتهما في المسلسل الأمريكي "رامي" الحائز على جائزة جولدن جلوب.