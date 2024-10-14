الثقافة والعلوم تستقبل فريق مسابقة "إناكتس" لدعم الإبتكار لدى الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، استقبلت مدينة الثقافة والعلوم بـ 6 أكتوبر فريق مسابقة "إناكتس" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة «إيناكتس» العالمية؛ بهدف دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى حل التحديات المجتمعية.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، التقى فريق "إناكتس" بالعديد من طلاب المعاهد السبعة بالمدينة، وقدم لهم شرحا مفصلا عن أهداف المسابقة، وطرق الاشتراك فيها، ومجالاتها المتعددة.

من جانبها أكدت إدارة مدينة الثقافة والعلوم، حرصها المستمر علي دعم وتشجيع الطلاب على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لا سيما رؤية مصر 2030؛ بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع، وتفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي.

وتمثل المسابقة نافذة ذهبية لعرض أفكار الشباب المبتكرة ومشاريعهم الريادية، التي تستهدف حل التحديات المجتمعية، كما تساهم بشكل فعال في إطلاق الطاقات الإيجابية للشباب الإيجابية، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة للوطن.

والجدير بالذكر أن" إيناكتس" تتواجد في 33 دولة حول العالم، وتعمل في أكثر من 1626 جامعة، وتنظم كأس العالم السنوي لريادة الأعمال في شهر أكتوبر من كل عام.