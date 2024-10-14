بعد حسين الجسمى.. فنانون أثاروا الجدل بسبب صورهم مع معجبين إسرائيليين (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان "حسين الجسمي" أخيرًا، على صورته مع مدون السياحة الإسرائيلي "إيتزيك بلاس"، التى أثارت غضب المتابعين بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الحرب الدائرة بين دولة الكيان والعرب حتى الآن.

ونشر الفنان "حسين الجسمي" تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين العالمى "إكس"، قائلاً: "ما يتم تداوله حاليًا حول جلوسي مع شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة، أو العكس، هو غير صحيح جملةً وتفصيلًا، معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل، نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه".

يذكر أن مدون السياحة الإسرائيلي شارك جمهوره مجموعة صور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، معلقًا عليها: "اتشرفت بلقاء النجم الإماراتي ‎حسين الجسمي في ‎برج العرب بدبي، شكرًا على وقتك وقلبك الأبيض".

فنانون أحرجهم المعجبون الإسرائيليون:

لم يكن الفنان "حسين الجسمى" الأول الذى يتعرض للهجوم والانتقاد لظهوره مع معجب إسرائيلى، حيث ظهرت الفنانة "نانسي عجرم مع نفس المدون الإسرائيلى من قبل على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

قدم أحد المحامين اللبنانيين دعوى قضائية ضد الفنانة "نانسي عجرم" لأن ظهورها مع المدون الإسرائيلي كان للمرة الثانية، وأتى بالتزامن مع الحرب في جنوب لبنان.

وأوضح المحامي في بلاغه الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، أن ما قامت به نانسي يشكل «مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي، اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته».

علقت الفنانة "نانسي عجرم في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين العالمى "اكس": «ما زلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين، والذين يصطادون في الماء العكر".

وأضافت نانسي: «الأهم بالنسبة إلى محبة الكثيرين وهم بالملايين، وشكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان، ولكل حاقد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد».

وتابعت: «أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي، لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي»

وكان الفنان محمد رمضان، أيضًا وقع في فخ المعجبين الإسرائيليين، بعد انتشار صور له مع مجندة بالجيش الإسرائيلي، ضمن حفل غنائي أحياه باليونان، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور يظهر فيها الفنان "محمد رمضان" وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تدعى مايا زخاريا، وفور انتشار الصور أعرب جمهوره عن غضبهم الشديد، موجهين اتهامًا له بالتطبيع مع إسرائيل.

بعد جدل صورها مع الفنان محمد رمضان، علقت مايا زخاريا، قالت «رمضان لم يكن يعرف أنني إسرائيلية، قبل أخذ الصورة لاحظته على الشاطئ فطلبت منه صورة لأنني محبة له، ولم يرفض ولم يسألنا عن جنسيتي».