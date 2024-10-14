شكرا لقرائتكم خبر عن حرب المهرجين في شباك التذاكر..Terrifier 3 ينافس بقوة ويستغل هبوط فيلم Joker 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Terrifier إيرادات كبيرة في الافتتاحية الأولي له في شباك التذاكر محققًا 18 مليون دولار مستغلاً الهبوط الكبير الذي يعاني منه فيلم Joker 2 للنجم العالمي خواكيين فينيكس والنجمة العالمية ليدي جاجا، والذي هبط بشكل كبير في السباق.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Terrifier 3، الذي بلغت تكلفه انتاجه أقل من 5 ملايين دولار، حقق ما يقدر بنحو 18.3 مليون دولار في 3 أيام بعد 8.2 مليون دولار يوم الجمعة و5.9 مليون دولار يوم السبت و4.2 مليون دولار يوم الأحد، وحصل الفيلم على تصنيف B CinemaScore، وهو إشادة كبيرة من قبل خبراء استطلاعات الرأي حيث لا يمنح الفيلم الكثير من A لعناوين الرعب.

وسبق وحصل فيلم Joker: Folie à Deux على تقييم وصل إلى 33% من قبل 266 ناقدا عالميا من خلال موقع Rotten Tomatoes، منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى، ولا يُتوقع له قبل عرضه أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسة من إنتاج شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

أما بالنسبة للجزء الثاني، فحتى الآن يتوقع المراقبون أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه.