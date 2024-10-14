شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية عبير نعمة، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقي العربية، وذلك في تمام الساعة 8 ونصف مساء، يوم الأربعاء 16 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عويضة وقررت التبرع بعائدات الحفل لصالح الأسر اللبنانية المتضررة وسط الأحداث المأساوية التي تعيشها بيروت حاليًا.

ومن تعليمات دخول حفل عبير نعمة: " تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة وعند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة وغير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته و ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات و ممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر ويتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.