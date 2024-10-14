حلا شيحة عن"السلم والثعبان": "من أعمالي المهمة ودور علم عند الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن فيلمها السينمائي "السلم والثعبان" المقرر إعادة عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام: "عرض فيلم السلم والثعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم.. فرحانة جدا لأنه فيلم أثر في ناس كتير وأنا.. من أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي".

وأضافت: "شكرا مهرجان الجونة السينمائي، وشكرا لكل اللي فكر في إعادة عرضه، والفكرة دي هي بجد أحلى حاجة السنة دي ٢٠٢٤".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت عرض فيلم "السلم والثعبان" مرة أخرى بمناسبة مرور عدة سنوات طويلة على طرحه في دور العرض السينمائي، وكذلك عقد جلسة نقاشية مع أبطال وصناع العمل، وهم هاني سلامة وحلا شيحة وطارق العريان ومحمد حفظي.

فيلم "السلم والثعبان" عرض في السينمات عام 2001 وهو من بطولة هاني سلامة وأحمد حلمي وحلا شيحة ورجاء الجداوي، ومن قصة وإخراج طارق العريان، وسيناريو وحوار محمد حفظي.

اقرأ أيضا:

بهذه الكلمات.. حفيد محمود ياسين يحيي الذكرى الرابعة لوفاته

مي كساب تكشف سبب غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة (فيديو)